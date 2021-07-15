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نظام غذائي يمنع تطور السرطان والسكري

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحرير15 يوليو 2021آخر تحديث : الخميس 15 يوليو 2021 - 1:28 مساءً
نظام غذائي يمنع تطور السرطان والسكري

كل الوطن – وكالات: أعلن علماء جامعة هاربين الصينية، أن التغذية الصحية ليست فقط تناول أطعمة صحيحة، بل وأيضا توزيعها بعقلانية على مدار اليوم.

ويشير الباحثون في مقال نشرته مجلة جمعية القلب الأمريكية، إلى أن بعض المواد الغذائية يجب تناولها في أوقات محددة.

ووفقا للخبراء، اتباع هذا المبدأ، يساعد على منع خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

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وقد اكتشف العلماء علاقة متبادلة بين تناول الفواكه في منتصف النهار وانخفاض عدد الإصابات بأمراض القلب. وفي نفس الوقت غالبًا ما يعاني الذين يتبعون “النظام الغذائي الغربي” (تناول كمية كبيرة من الحبوب والأطعمة النشوية – الخبز والبطاطس والجبن واللحوم المعالجة) من هذه الأمراض.

وأثبت الباحثون أيضا، أن تناول الخضروات في العشاء، يمنع تطور جميع فئات الأمراض. وبالإضافة إلى هذا، يقترح الخبراء تناول الفواكه بعد وجبة الفطور، ومنتجات الألبان بعد وجبة الغداء. ولكنهم لا ينصحون مطلقا بتناول البطاطا وغيرها من الأطعمة المحتوية على النشاء بعد تناول وجبات الطعام الرئيسية.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415281

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