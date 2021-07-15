إلهام شاهين تهاجم فنانة مشهورة

كل الوطن – وكالات: تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة لهجوم كبير بعد تصريحاتها الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستغرام” بسبب مقطع فيديو مع الفنان تامر حسني.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحترم آراء الجميع ولا تحجر على الآخرين، مشيرة إلى أن كلمات حلا شيحة في حق الفن ترجع لقناعاتها الشخصية وبالتالي هي حرة فيما تقوله أو تفعله، ولكن في المقابل عليها هي الأخرى أن تحترم زملاءها ولا توجه لهم كلاما جارحا، على حد تعبيرها.

وأضافت شاهين أن الفنانة حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة، مضيفة: هي لديها نزعة دينية خاصة نحترمها، وهي حرة في تصرفاتها وتعمل ماتريده في حياتها، وفي المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته.

وأكملت: “الحقيقة لا أريد الخوض في تفاصيل ما قالته حلا شيحة، ولكن كل ما أقوله لها: (لو مش بتحبي الفن خلاص سبيه وأبعدي عنه بهدوء) أسوة بنجمات كثيرات فعلن ذلك، دون التجريح في من يعمل به”.

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد انتقدت الوسط الفني والفنان تامر حسني، بعد طرح كليب أغنية “بحبك” وبها تجميع مشاهد من فيلم “مش أنا” الذي تشاركه البطولة ويتضمن لقطات رومانسية فيما بينهما.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها على موقع “انستغرام” قائلة: “تفاجئت بكليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في أيام ذي الحجة أيام مباركة، خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415290