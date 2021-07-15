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الحريري يقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في لبنان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير15 يوليو 2021آخر تحديث : الخميس 15 يوليو 2021 - 4:56 مساءً
الحريري يقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في لبنان

كل الوطن – وكالات: قدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر مدة 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا، “أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة”.

وأضاف الحريري: “قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد”.

ولفت الحريري إلى أن الرئيس عون طالب ببعض التعديلات التي اعتبرتها جوهرية ولن نستطيع التفاهم مع بعضنا البعض.

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وقدم الحريري أمس الأربعاء، تشكيلة حكومية مؤلفة من 24 وزيرا من أصحاب الاختصاص، وفقا للمبادرة الفرنسية ومباردة رئيس البرلمان نبيه بري، فيما رد عون بأن التشكيلة التي قدمها الحريري تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف، بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا.

وكان الحريري كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر على إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وتتولى في الوقت الراهن حكومة حسان دياب، مهمة تصريف الأعمال ريثما يتم تأليف حكومة جديدة، في وقت تقف البلاد على عتبة انتخابات نيابية عامة من المقرر إجراؤها في ربيع العام المقبل 2022.

ولم يتضح حتى اللحظة متى ستوجه رئاسة الجمهورية دعوات للنواب من أجل استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415296

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