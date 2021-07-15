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مصر.. المحكمة تصدر الحكم النهائي على الطبيب المتحرش بفنانين مشهورين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحرير15 يوليو 2021آخر تحديث : الخميس 15 يوليو 2021 - 5:21 مساءً
مصر.. المحكمة تصدر الحكم النهائي على الطبيب المتحرش بفنانين مشهورين

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتلك الأدلة خلال جلسة التحقيق معه، التي استغرقت عدة ساعات، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة ضد المتهم أمام النيابة، وواجهت النيابة العامة، المتهم بأقوال المجني عليهم الأربعة، الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.

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يشار إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الطبيب المتحرش بالرجال، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في البلاغات المقدمة من عدد من المجني عليهم ومن بينهم الممثل عباس أبو الحسن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بضبط المتهم.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415299

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