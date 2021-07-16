مصر.. “ثورة” في الوسط الفني ضد حلا شيحة وتصريحاتها بشأن الفن

كل الوطن – وكالات: يشهد الوسط الفني في مصر “ثورة” عارمة ضد الفنانة حلا شيحة وتصريحاتها الأخيرة التي وجهتها لزميلها الفنان تامر حسني شريكها في بطولة فيلم “مش أنا”، ونالت فيها من الفن والفنانين عموما.

ووصفت حلا شيحة معظم ما يقدم على الشاشة الصغيرة والكبيرة بالفن “الباطل” إذا لم يكن العمل يرضي الله، ووجهت اتهاما صريحا لزملائها في الوسط الفني بانجذابهم لفتنة الشهرة.

وانهالت التعليقات الغاضبة، وبادر عدد كبير من الفنانين لكتابة منشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن استيائهم من كلام حلا.

وكانت البداية مع المخرج ماندو العدل الذي كتب: “ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا”.

وطالبها الفنان خالد سرحان بإعادة الأموال التي تقاضتها من عملها بالفن، قائلا: “اللي ما يحترمش الفن يرجع الفلوس والڤلل اللي كسبها من الفن وساعتها هصدقه”.

ومن ناحيتها، أكدت الفنانة راندة البحيري أن ما قالته حلا يعرضها للمساءلة القانونية، وكتبت: “هو محدش فهمها إن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمسائلة القانوينة وإنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته، وبتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده كأنها أحسن منه، واحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره في الخفا وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله علي ناس كتير وربنا جعله سبب لفتح بيوت أد كده، تقوم دي تنصحه، والله هم يضحك”.

وطالبت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات صحفية، بأن تحترم حلا شيحة زملاءها ولا توجه لهم كلاما جارحا، واتهمتها بأنها ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة، وأرسلت لها رسالة نصها “لو مش بتحبي الفن خلاص سيبيه وابعدي عنه بهدوء”.

ورفع المنتج السينمائي محمد العدل شعار “أفخر بانتمائي للفن والفنانين”، وكتب عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “إن ما قالته هو كل الخطيئة، اتهمتنا واتهمت أختها وأبوها فى دينهم، وجوزها المنتج برضه اللى بيشجع الفنانين على الشهرة والفجور، عفوا”.

وعبرت المنتجة والمخرجة هالة جلال عن غضبها أيضا حيث كتبت: “حلا شيحة كتبت كلام مؤسف جدا، بتحاول تدين تامر حسني وبتحاول تلعب دور الضحية

ودي حاجة تزعل قوي كان عندها اختيار أكثر نزاهة”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حرب تصريحات بين حلا شيحة وتامر حسني على خلفية خلاف حول استخدامه أغنية “بحبك” في الكليب الدعائي لفيلم “مش أنا” الذي يتقاسمان بطولته واستعانته بمشاهد تخصها من الفيلم.

ووجهت حلا شيحة رسالة نارية إلى الفنان تامر حسني، عبر “إنستغرام”، والذي أعلنت فيه براءها من بعض المشاهد بأغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا” الذي شاركته بطولته.

وقالت: “الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن إلي أنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب”.

وذكرت تامر بمقولة له في لحظة وصفتها بالصادقة، ونسبت له قوله إنه يخاف من أن يموت وهو مطرب، موجهة له النصيحة بأن يستجيب للحظات الصدق.

ومن ناحيته، أبدى تامر حسني اندهاشة لما ذكرته حلا شيحا، مؤكدا أنه لم يحذف أي مشهد من مشاهد فيلمه “مش أنا”.

المصدر: صحيفة “البلد” المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415308