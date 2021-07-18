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مصر.. مقتل خمسيني بأكثر من 60 رصاصة على خلفية ثأر مضى عليه 35 عاما

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأحد 18 يوليو 2021 - 9:53 صباحًا
مصر.. مقتل خمسيني بأكثر من 60 رصاصة على خلفية ثأر مضى عليه 35 عاما

كل الوطن – وكالات: أعلنت القوى الأمنية المصرية عن مقتل شخص في العقد الخامس من عمره في الجيزة بأكثر من 60 طلقة، على خلفية ثأر مضى عليه 35 عاما.

وأفاد موقع “بوابة الأهرام” بأن “تحقيقات الأمن في واقعة مقتل شخص في العقد الخامس بمنشأة القناطر بالجيزة، كشفت أن سبب الحادث خصومة ثأرية منذ 35 عاما، ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط الجناة الذين تم تحديدهم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق”.

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وأضاف أن “غرفة عمليات الجيزة تلقت بلاغا بمقتل شخص أمطره أربعة ملثمون بالرصاص أثناء سيره بالطريق”.

المصدر: “بوابة الأهرام”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415375

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