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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأحد 18 يوليو 2021 - 10:10 صباحًا
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أفادت مراسلة قناة روسيا اليوم في القدس، اليوم الأحد، بأن عشرات المستوطنين يقتحمون في هذه الأثناء المسجد الأقصى، بحماية القوات الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”.

ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتدت على المرابطين في المصلى القبلي، وألقت صوبهم قنابل الغاز.

من جهتها، أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية نصبت حواجزها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعت الدخول إليه، باستثناء أعداد قليلة من المصلين، كما منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى المسجد.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وكشف الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن القوات الإسرائيلية تحاول فرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وكافة المناطق المحيطة به، وقال “على الاحتلال أخذ العبر والدروس من معركة سيف القدس السابقة”.

بدوره، أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين، مضيفا أنه “لا زالت القوات الإسرائيلية تحاصر عشرات المصلين داخل المسجد القبلي بعد أن أغلقت جميع بوابات المسجد بالجنازير”.

موقع “عرب 48″، ذكر أن الحاخام المتطرف يهودا غليك، تقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى، الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415380

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