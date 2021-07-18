تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

أخر المستجدات
كل الوطنصحفيان سعوديان: تعطيل أبو ظبي اتفاق الرياض يضع علاقات البلدين “تحت الاختبار”كل الوطنعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)كل الوطنطبيبة تنصح بعدم تناول أنواع من الأطعمة على الفطور في الطقس الحاركل الوطنالمغرب.. قرار عدم إقامة صلاة عيد الأضحى يؤجج نظرية “المؤامرة ضد المساجد”كل الوطنالسودان يلتحق بـ”إفريقيا الذكية”كل الوطنوسائل إعلام: إدارة بايدن تعتبر فرضية تسرب كورونا من مختبر صيني موثوقةكل الوطن“يوم حزين في البحرين”.. مستشار الملك ينعى شخصية شهيرة في البلادكل الوطنوزيرا الخارجية السعودي والتركي يبحثان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدوليةكل الوطنما الذي يجب تناوله لتجنب الإصابة بأمراض القلب؟كل الوطنشرطة دبي تختار التعاون مع شركة درونات إسرائيلية لتعزيز الأمن

مواطن سعودي يناشد الملك سلمان وولي عهده التدخل لإنقاذه – فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 18 يوليو 2021 - 11:53 صباحًا
مواطن سعودي يناشد الملك سلمان وولي عهده التدخل لإنقاذه – فيديو

كل الوطن – الرياض: ناشد المواطن السعودي منصور عودة الشراري الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان التدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها.

وروى أنه في أحد المرات ولدى مراجعته أحد المستشفيات في الرياض، سألوه: “هل معك مرافق، فأجابهم مستغربا كلا.. وحين استفسر عن الأمر قالوا له لكي يحمل جثتك في حال وفاتك، فارتعب وانصرف”.

اقرأ أيضا...

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشراري يعاني من السمنة المفرطة، إذ يبلغ وزنه ما يقارب النصف طن، ومنذ 5 سنوات يشكو من آلام ومتاعب صحية دون أن يجد استجابة من قبل السلطات الصحية في البلاد.

من جهتها، أعلنت مدينة الملك فهد الطبية تجاوبها مع حالة المواطن منصور الشراري، وقبولها معالجته.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415386

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.