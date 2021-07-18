مواطن سعودي يناشد الملك سلمان وولي عهده التدخل لإنقاذه – فيديو

كل الوطن – الرياض: ناشد المواطن السعودي منصور عودة الشراري الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان التدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها.

المواطن /منصور عودة الشراري يناشد خادم الحرمين الشريفين ولي العهد محمدبن سلمان بسرعة علاجه داخل المملكة اوخارجها pic.twitter.com/tUJzuQaAir — الموجز السعودي (@saudistuff) July 16, 2021

وروى أنه في أحد المرات ولدى مراجعته أحد المستشفيات في الرياض، سألوه: “هل معك مرافق، فأجابهم مستغربا كلا.. وحين استفسر عن الأمر قالوا له لكي يحمل جثتك في حال وفاتك، فارتعب وانصرف”.

#فيديو "منصور الشراري" ..مصاب بالسمنة المفرطة يسرد تفاصيل معاناته في أحد المستشفيات عندما ذهب لإجراء عملية "التكميم".#صحيفة_المدينةpic.twitter.com/O5jNRsqz3y — صحيفة المدينة (@Almadinanews) July 17, 2021

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الشراري يعاني من السمنة المفرطة، إذ يبلغ وزنه ما يقارب النصف طن، ومنذ 5 سنوات يشكو من آلام ومتاعب صحية دون أن يجد استجابة من قبل السلطات الصحية في البلاد.

المواطن /منصور عودة الشراري يناشد خادم الحرمين الشريفين ولي العهد محمدبن سلمان بسرعة علاجه داخل المملكة اوخارجها pic.twitter.com/tUJzuQaAir — الموجز السعودي (@saudistuff) July 16, 2021

من جهتها، أعلنت مدينة الملك فهد الطبية تجاوبها مع حالة المواطن منصور الشراري، وقبولها معالجته.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415386