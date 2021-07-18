شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين في مصر

كل الوطن – وكالات: أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر أن الفنانة حلا شيحة كانت تعمل خلال العامين الماضيين في الوسط الفني من خلال تصريح من النقابة بالعمل، مشددا على أنها بعد الأزمة التي أثارتها مؤخرا والتلميح بأن ”الفن حرام” فقد تقرر شطبها نهائيا من النقابة وعدم قبول أوراقها مجددا.

وذكر زكي أن حلا شيحة كان قد تم شطبها منذ فترة، وقد تحدثت معه بعد عودتها للفن قبل 3 سنوات بخصوص الالتحاق بالنقابة مجددا، مشيرا الى أنها كانت في مرحلة إعداد الأوراق المطلوبة للعودة.

وجاء القرار الذي أعلنه نقيب المهن التمثيلية، على خلفية الأزمة التي أثارتها حلا شيحة قبل يومين مع الفنان تامر حسني، بعد مشاركتها معه في الفيلم السينمائي ”مش أنا“، ومطالبتها زملاءها الفنانين بمراجعة أنفسهم في ما يقدمون من أعمال، ملمحة إلى أن “الفن حرام وأن فتنة الشهرة قد أعمتهم عن الطريق الصحيح”، وفق قولها.

وعبر أشرف زكي في تصريحاته عن غضبه الشديد مما بدر منها، لافتا الى أنها مذبذبة فكريا، وتابع “اللي شايفين إن الفن حرام وهيرجعونا مليون سنة ورا يخلونا لكم دينكم ولي دين”.

وكانت حلا شيحة قد أثارت حالة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها التي أعلنت فيها تبرأها من مشاهدها التي صنفتها بأنها جريئة في فيلم “مش أنا”“، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، ويقوم ببطولته الفنان المصري تامر حسني.

ودونت شيحة منشورا مطولا عبر حسابها في موقع ‘إنستغرام’، وجهت فيه انتقادات إلى تامر حسني، بسبب طرحه فيديو كليب به مشاهد وهو يحتضنها، الأمر الذي أثار اندهاشها منه، حيث اتهمته بأنه خالف وعده لها بعدم عرض وإذاعة مثل هذه المشاهد.

وأكدت أنها بكت وهي تشاهد هذا الكليب، معتبرة أن المشاهد الرومانسية في الفيلم التي صورتها كانت “زلة” وكانت حينها تحت تأثير ظروف معينة كانت تعاني منها وقتها.

*موقع إرم نيوز*

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415389