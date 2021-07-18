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صحيفة مصرية: ياسمين عبد العزيز في غيبوبة وحالتها خطرة بعد خضوعها لعملية جراحية

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الأحد 18 يوليو 2021 - 3:23 مساءً
صحيفة مصرية: ياسمين عبد العزيز في غيبوبة وحالتها خطرة بعد خضوعها لعملية جراحية

كل الوطن – وكالات: كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز دخولها في غيبوبة، بعد خضوعها لعملية جراحية، أمس السبت، ما استدعى وضعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لصحيفة “الوطن” المصرية، إن الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز، يرافقها حاليا داخل المستشفى، ومعه وائل عبدالعزيز، شقيق زوجته، مضيفا أن الحالة الصحية للأخيرة خطرة.

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وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عن خضوع زوجته ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية، أمس السبت عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415398

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