عرض حصري لمسلسل “باور بوك III: رايزينج كينان”على STARZPLAY

كل الوطن – الرياض: سيكون بمقدور مشتركي STARZPLAYفي المملكة العربية السعودية مشاهدة المسلسل الذي يروي مرحلة المراهقة في حياة كينان ستارك الشهير باسم كيرتيس “50 سنت” حصرياً عبر المنصة في نفس وقت عرض الحلقات في الولايات المتحدة الأمريكية

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يترقب عشاق “باور” في المملكة العربية السعودية فصلاً جديداً من أحداث الملحمة الدرامية الإجرامية وذلك مع العرض الأول المرتقب لمسلسل “باور بوك III: رايزينج كينان” على STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المملكة.

ونظراً للنجاح منقطع النظير الذي حققه مسلسل “باور” والذي اختتم موسمه السادس والأخير في شهر فبراير من العام الماضي. تم التخطيط لإنتاج أربعة أعمال مستوحاة من أحداث المسلسل الرئيسي، حيث جرى في البداية عرض مسلسل “باور بوك II: جوست”. وسيكون عشاق المسلسل على موعد مع عرض الإنتاج الثاني “باور بوك III: رايزينج كينان” حصرياً على STARZPLAY التي ستعرض الحلقات في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بدءاً من 19 يوليو.

كما ينتظر عشاق المسلسل مزيداً من الأخبار الرائعة، فقد تم تجديد المسلسل “باور بوك III: رايزينج كينان” لموسم ثان قبل أن يتم عرض الموسم الأول، بواسطة STARZ. ويأتي ذلك القرار نظراً للشعبية الواسعة وحالة الترقب لمشاهدة أحداث الفصل الثالث من ملحمة “باور” الدرامية.

وستمضي أحداث المسلسل الجديد بالمشاهدين في رحلة إلى جامايكا خلال تسعينيات القرن الماضي مسلّطة الضوء على المرحلة العمرية الأولى لكينان ستارك، والذي لعب دوره كورتيس “50 سنت” جاكسون في المسلسل الأصلي. وسيكون “50 سنت” راو جزئي للأحداث. والمسلسل عبارة عن دراما عائلية متنوعة الأحداث تركز على مرحلة وصول مرشد جوست وتومي وشريكهم وخصمهم الذي يقتل في نهاية المطاف برشقات من الرصاص في الحلقة الثامنة من الموسم قبل الأخير من “باور”.

وعلى غرار المسلسل الأصلي، يركز مسلسل “رايزنج كينان” على موضوعات الهوية والعنف والإرث، ولكنه يغوص إلى أعماق العلاقات الأسرية لاسيما الرابط الديناميكي الفريد والمعقد والمشحون بين أولياء الأمور وأطفالهم، والأم والأب، والأخ والأخت. فالموسم الأول من “رايزنج كينان” هو استكشاف للخيانات والأسرار والأكاذيب التي تصاحبها، قبل أن تتشابك الأحداث وتصل إلى نقطة اللاعودة في نهاية المطاف.

وسيركز الموسم الأول من “رايزنج كينان” على موضوع “تحصد ما تزرع”. بمعنى آخر، هناك ثمن لكل أفعالنا، فالخيانات والأسرار سيتم اكتشافها حتماً في وقت ما؛ ففي نهاية المطاف ستعود صغار الطيور إلى أعشاشها. فلدى كل شخصية في المسلسل أسرارها التي تحاول إخفاءها عن العالم وعن الآخرين أو حتى عن نفسها. وفي حين تتكشف تعقيدات القصة، يخوض الأبطال صراعاً مع العواقب غير المقصودة والمدمرة للمعلومات التي أخفوها وحجبوها.

أما المشاهدون الذين لم يكتشفوا عالم “باور” الشيّق بعد، أو يتطلعون ببساطة إلى استعادة أبرز لحظات المسلسل المشوق، سيكون بمقدورهم مشاهدة كافة مواسم المسلسل الستة بالإضافة إلى المسلسل المستوحى منها “باور بوك II: جوست” على STARZPLAY في أي وقت ومن أي مكان وعبر أي جهاز.

سيكون الفصل الثالث من عالم “باور” من بطولة باتينا ميلر (“مدام سيكريتري”؛ “ذا هانجر جيمز”) بدور راكيل توماس (راك) وميكاي كيرتس في الدور الرئيسي “كينان ستارك”. يشمل طاقم العمل أيضًا عمر إبس (“هاوس” و””لوف آند باسكيت بول”)؛ ولندن براون (“بالرز”)؛ ومالكوم مايز (“ّذيم” و”سنوفول”)؛ وهيلي كيلغور “أميزنج ستوريز”؛ وجوي باد “تو ديستنت سترينجرز”؛ ونوبي ساندمان “ذا رويالز”؛ وشانلي كاسويل “ذا كونجيرنج” ولوفي سايمون “ذا كرافت: ليجاسي” وكوينسي براون “دوب”. فيما تم اختيار أنطونيو أورتيز (“هاي فيديلتي” ، “ذا سينر”) لينضم إلى الموسم الثاني من المسلسل بدور شون فايموس فيجويرا.

وسيعود ساشا بين كمؤلف ومدير عام للمسلسل وسيواصل دوره كمنتج تنفيذي بالشراكة مع كيرتس “50 سنت” جاكسون وكورتني إيه. كمب. وسيشارك كل من كورتني وكيرتس “50 سنت” جاكسون بدور المنتج التنفيذي وصانع العمل لسلسلة المسلسلات المستوحاة من عالم “باور” من خلال شركة “جي-يونت فيلم آند تيلفيجن” والمنتج مارك كانتون.

كما شارك بالإنتاج التنفيذي للمسلسل كل من كريس سيلاك وشانا شتاين وبارت وينريتش وكيفن فوكس.

وتتوفر خدمة STARZPLAY في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم آلاف الساعات من الأفلام والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية. وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز.

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المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415420