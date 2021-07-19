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ولي العهد السعودي يوجه بصرف حوالي مليون دولار لـ200 شاب وفتاة في مبادرة “سند زواج”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 19 يوليو 2021 - 8:45 صباحًا
ولي العهد السعودي يوجه بصرف حوالي مليون دولار لـ200 شاب وفتاة في مبادرة “سند زواج”

كل الوطن – الرياض: وجه سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بصرف مبلغ يقدّر بـ997080 دولار لحوالي 200 شاب وفتاة في المملكة، في إطار مبادرة “سند زواج”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” بأن بن سلمان “وجه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3740000 ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة “سند الزواج”، وذلك حرصا من سموه على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج سند محمد بن سلمان”.

وأضافت أن المرحلة الثانية من “سند الزواج” تأتي استكمالا لمرحلة أولى قدم فيها بن سلمان 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26000 شخص في مختلف مناطق المملكة، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة، لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415424

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