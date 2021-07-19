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سلطان عمان يهاتف ولي العهد بن سلمان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 19 يوليو 2021 - 8:52 صباحًا
سلطان عمان يهاتف ولي العهد بن سلمان

كل الوطن – وكالات: تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من سلطان عمان هيثم بن طارق الذي يزور السعودية هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وعبر بن طارق خلال الاتصال عن “الشكر والتقدير لولي العهد السعودي، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته الأخيرة للمملكة”.

من جهته، قدم الأمير محمد بن سلمان الشكر لسلطان عمان على مشاعره الأخوية النبيلة، متبادلا معه التهنئة بحلول العيد.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الزيارة الأخيرة لسلطان عمان شهدت اليوم الأحد، التوقيع على إنشاء “مجلس تنسيق سعودي عماني”، حضره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي زيارة بن طارق إلى السعودية كأول رحلة رسمية خارجية يقوم بها منذ اعتلائه العرش العام الماضي.

المصدر: “الخارجية السعودية” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415427

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