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استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-19T10:17:15+03:00
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحرير19 يوليو 2021آخر تحديث : الإثنين 19 يوليو 2021 - 10:17 صباحًا
استبدال كسوة الكعبة المشرفة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أفادت قناة “الإخبارية” السعودية بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدلت كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

وأضافت أن “الفريق المحدد من قبل الإدارة العامة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أبدل الكسوة السابقة بكسوة جديدة ثم عمل على تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها”.

وأشارت إلى أن “رئاسة شؤون المسجد الحرام وفرت كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة”.

المصدر: “الإخبارية”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415440

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