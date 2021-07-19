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سمو الأمير بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الرياض (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-19T17:55:03+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 19 يوليو 2021 - 5:55 مساءً
سمو الأمير بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الرياض (صور)

كل الوطن – الرياض: استقبل سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ووفق وكالة “واس” السعودية، فإن بن زايد وصل إلى الرياض اليوم الاثنين، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

كما كان في استقباله الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ويعد اللقاء بين بن سلمان وبن زايد الأول من نوعه منذ نشوب الخلاف النفطي بين الإمارات والسعودية ضمن مجموعة “أوبك+”.

وكانت دول تحالف “أوبك+” توصلت أمس الأحد إلى اتفاق جديد بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف النادر بين السعودية والإمارات.

ويقضي الاتفاق الذي أبرم خلال الاجتماع الذي عقده “أوبك+” اليوم الأحد بتمديد القرارات الخاصة بشأن الحد من إنتاج النفط حتى أواخر 2022.

وينص الاتفاق المبرم، حسب بيان صدر عن “أوبك”، على زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس القادم، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415454

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