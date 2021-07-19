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مصر.. زوج الفنانة هالة صدقي يعلق بعد حكم سجنه ويكشف طريقة قيامها بالتلقيح الصناعي

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 19 يوليو 2021 - 6:24 مساءً
مصر.. زوج الفنانة هالة صدقي يعلق بعد حكم سجنه ويكشف طريقة قيامها بالتلقيح الصناعي

كل الوطن – وكالات: قال سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، إنه سيحدد موعدا جديدا للاستئناف الخاص بقضيته مع الفنانة في نسب ولديه بعد أن حكم عليه بدفع نفقة قدرها مليون و600 ألف جنيه مصري.

وأضاف سامي، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “استئناف قضية الـDNA.. سيتم تحديد الجلسة بعد العيد”.

ورد سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على سؤال من صديق عن كيفية قيام زوجته هالة صدقي بالتلقيح الصناعي، وعدم معرفته بما حدث.

وتابع: “حضرتك إحنا عملنا العملية مرتين في مصر وفشلت، وهي كانت دائمة التردد على لندن وكانت تصر على عمل العملية هناك، وعرفت بعد كده إن السبب إنها كانت متفقة معاهم على كل حاجة دون علمي وبالفعل سافرت معاها واديتها الحيوانات المنوية على أنه تلقيح عادي”.

وكانت محكمة أسرة قصر النيل في مصر قد قضت الأربعاء الماضي، برفض دعوى زوج الفنانة هالة صدقي، التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وبحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415465

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