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مالي.. محاولة طعن الرئيس المؤقت خلال صلاة العيد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-20T14:56:12+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 20 يوليو 2021 - 2:56 مساءً
مالي.. محاولة طعن الرئيس المؤقت خلال صلاة العيد

كل الوطن – وكالات: تعرض الرئيس المالي المؤقت العقيد آسيمي غويتا، صباح اليوم الثلاثاء، لمحاولة طعن بالسكين وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وقالت الوكالة إن الرئيس المؤقت الذي يتولى مهامه منذ 24 مايو الماضي، تعرض إن الهجوم نفذه مسلحان يحمل أحدهما السكين في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو، حين كان غويتا يؤدي صلاة عيد الأضحى.

ونقلت “فرانس برس” عن لاتوس توريه، المسؤول عن الجامع، قوله: “بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكن شخصا آخر أصيب”.

وقال شهود للوكالة إن الهجوم وقع أثناء ذبح الأضحية، مؤكدين أن الرئيس المؤقت لم يصب بأذى وأنه نقل على الفور من المكان.

وفي 29 مايو أصدرت المحكمة الدستورية في مالي قرارا قالت فيه إن العقيد غويتا يمارس صلاحيات “رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”، مشيرة إلى أنه سيحمل تاليا “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

وكانت مجموعة ضباط أطاحت في 18 أغسطس بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي كان منذ العام 2013 رئيسا لمالي الغارقة منذ سنوات في أزمة أمنية واقتصادية وسياسية.

المصدر: أ ف ب + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415479

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