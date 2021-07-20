تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

أخر المستجدات
كل الوطن“واتس آب” تكشف عن تحديث آخر قادم إلى هواتف “آيفون” و”أندرويد”!كل الوطنما الذي يحدد مستوى الأجسام المضادة لدى المتعافين من “كوفيد-19″؟كل الوطنمالي.. محاولة طعن الرئيس المؤقت خلال صلاة العيدكل الوطنصلاة الأضحى.. 11 دولة عربية تقيمها بالمساجد و4 تمنعهاكل الوطنمصر.. زوج الفنانة هالة صدقي يعلق بعد حكم سجنه ويكشف طريقة قيامها بالتلقيح الصناعيكل الوطنتحرك شعبي لمواجهة دعوة لـ”فصل بعض مناطق شمال لبنان عن البلاد”كل الوطنسمو الأمير بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في الرياض (صور)كل الوطنالسعودية.. السيول تجرف 3 آلاف قطعة أثرية (فيديو)كل الوطنالجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية الإعداد لقمتهما الأولى في السعوديةكل الوطنعشية زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن.. الديوان الملكي يكشف تفاصيلها (فيديو)

نجران.. غرق شوارع واحتجاز مركبات – فيديو

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-20T18:20:18+03:00
أخبار المناطقفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 20 يوليو 2021 - 6:20 مساءً
نجران.. غرق شوارع واحتجاز مركبات – فيديو

كل الوطن – الرياض: هطلت صباح الثلاثاء، أمطار غزيرة على منطقة نجران بالسعودية، مما أدى إلى تضرر وغرق عدد من المركبات وسقوط أشجار وانهيارات في عدد من المنازل في بعض أحياء المنطقة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، في وقت سابق، تحذيرا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على نجران مصحوبة بالبرد والغبار.

بدورها، باشرت فرق الدفاع المدني في نجران بمساعدة عدد من الأشخاص ممن أرسلوا بلاغات بالاحتجازات، مهيبة بالمواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات مياه الأمطار.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415492

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.