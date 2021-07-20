نجران.. غرق شوارع واحتجاز مركبات – فيديو

كل الوطن – الرياض: هطلت صباح الثلاثاء، أمطار غزيرة على منطقة نجران بالسعودية، مما أدى إلى تضرر وغرق عدد من المركبات وسقوط أشجار وانهيارات في عدد من المنازل في بعض أحياء المنطقة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، في وقت سابق، تحذيرا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على نجران مصحوبة بالبرد والغبار.

بدورها، باشرت فرق الدفاع المدني في نجران بمساعدة عدد من الأشخاص ممن أرسلوا بلاغات بالاحتجازات، مهيبة بالمواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات مياه الأمطار.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415492