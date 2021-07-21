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فيديو يرصد تفاصيل ملء سد النهضة الإثيوبي عن قرب لأول مرة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 21 يوليو 2021 - 12:35 مساءً
فيديو يرصد تفاصيل ملء سد النهضة الإثيوبي عن قرب لأول مرة

كل الوطن – وكالات: رصد فيديو نشرته صفحات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” لحظة قيام الحكومة الإثيوبية بملء سد النهضة الإثيوبي وانسياب مياه النيل على المنطقة الوسطى من السد.

وظهر في الفيديو اندفاع جزء كبير من المياه خلال عملية الملء الثانية للسد، الذي تعترض مصر على عملية الملء بشكل أحادي.

وأعلنت إثيوبيا الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار مخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415506

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