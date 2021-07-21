تسجيل الدخول
تسجيل الدخول

أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. هجوم على الفنانة منة فضالي بسبب ياسمين عبد العزيزكل الوطنفيديو يرصد تفاصيل ملء سد النهضة الإثيوبي عن قرب لأول مرةكل الوطنالمشروب الأكثر صحة لخفض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب!كل الوطنبايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارككل الوطن“واتس آب” تكشف عن تحديث آخر قادم إلى هواتف “آيفون” و”أندرويد”!كل الوطنما الذي يحدد مستوى الأجسام المضادة لدى المتعافين من “كوفيد-19″؟كل الوطنمالي.. محاولة طعن الرئيس المؤقت خلال صلاة العيدكل الوطنصلاة الأضحى.. 11 دولة عربية تقيمها بالمساجد و4 تمنعهاكل الوطنمصر.. زوج الفنانة هالة صدقي يعلق بعد حكم سجنه ويكشف طريقة قيامها بالتلقيح الصناعيكل الوطنتحرك شعبي لمواجهة دعوة لـ”فصل بعض مناطق شمال لبنان عن البلاد”

مصر.. هجوم على الفنانة منة فضالي بسبب ياسمين عبد العزيز

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 21 يوليو 2021 - 1:24 مساءً
مصر.. هجوم على الفنانة منة فضالي بسبب ياسمين عبد العزيز

كل الوطن – وكالات: تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي لهجوم واسع خلال الساعات الماضية، بعدما قالت إن ياسمين عبدالعزيز زميلة لها بالوسط الفني، لكن لا تجمعهما علاقة صداقة.

وكتبت فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “للتوضيح لكل الناس لما كتبت ماعرفش ياسمين.. يعني ماعرفهاش معرفة شخصية.. مين مايعرفش ياسمين؟ مش فاهمة.. يا ريت يكون فيه عقل يا جماعة ومش صحاب أيوة فعلًا”.

وتابعت: “قلت زملاء.. إيه الغلط في كلامي مش فاهمة؟ الدنيا انقلبت ليه؟.. الواحد يكتب حاجة تقولوا بنتلزق وتريند وزفت.. مانزلش تشتمونا، ليه كده ليه؟.. عمومًا مش أنا اللي غلطانة في التعبير بالعكس أنا ماغلطش فيها، قبل ما تكون نجمة دي مريضة.. أنتم إيه ربنا يسامحكم”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أنه أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، ما استلزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

ونقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415510

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.