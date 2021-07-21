مصر.. هجوم على الفنانة منة فضالي بسبب ياسمين عبد العزيز

كل الوطن – وكالات: تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي لهجوم واسع خلال الساعات الماضية، بعدما قالت إن ياسمين عبدالعزيز زميلة لها بالوسط الفني، لكن لا تجمعهما علاقة صداقة.

وكتبت فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “للتوضيح لكل الناس لما كتبت ماعرفش ياسمين.. يعني ماعرفهاش معرفة شخصية.. مين مايعرفش ياسمين؟ مش فاهمة.. يا ريت يكون فيه عقل يا جماعة ومش صحاب أيوة فعلًا”.

وتابعت: “قلت زملاء.. إيه الغلط في كلامي مش فاهمة؟ الدنيا انقلبت ليه؟.. الواحد يكتب حاجة تقولوا بنتلزق وتريند وزفت.. مانزلش تشتمونا، ليه كده ليه؟.. عمومًا مش أنا اللي غلطانة في التعبير بالعكس أنا ماغلطش فيها، قبل ما تكون نجمة دي مريضة.. أنتم إيه ربنا يسامحكم”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أنه أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، ما استلزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

ونقلت ياسمين عبدالعزيز للعناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، ما ترتب عليه دخولها من جديد غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415510