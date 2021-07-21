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السعودية.. الديوان الملكي ينعى الأميرة نوف بنت خالد آل سعود

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-21T13:43:32+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير21 يوليو 2021آخر تحديث : الأربعاء 21 يوليو 2021 - 1:43 مساءً
السعودية.. الديوان الملكي ينعى الأميرة نوف بنت خالد آل سعود

كل الوطن – الرياض: نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي في بيان له أن “الأميرة نوف سيصلى عليها يوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415516

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