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السعودية.. تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات حتى نهاية أغسطس

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-21T13:52:10+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 21 يوليو 2021 - 1:52 مساءً
السعودية.. تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات حتى نهاية أغسطس

كل الوطن – الرياض: مددت السعودية صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليا دون رسوم أو مقابل مالي حتى نهاية أغسطس القادم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المديرية العامة للجوازات بدأت العمل بالتمديد الذي أصدره وزير المالية، وقالت إنه يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

ونقلت الوكالة عن مديرية الجوازات أن التمديد سيتم “آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415518

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