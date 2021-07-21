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وزارة الإعلام الكويتية تحقق مع فريق عمل تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الأربعاء 21 يوليو 2021 - 3:17 مساءً
وزارة الإعلام الكويتية تحقق مع فريق عمل تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء

كل الوطن – وكالات: أفادت وزارة الإعلام الكويتية باتخاذ ما وصف بأنه إجراء عاجل “بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة”.

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد أن الإجراء الإداري تمثل بوقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونيا على لجنة الخطاب الديني في الوزارة”، لافتة إلى حرص وزارة الإعلام الكويتية على عرض كافة البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كافة الجوانب.

وكان عضو مجلس النواب الكويتي، حمد محمد المطر قد خاطب وزارة الإعلام على حسابه في “تويتر” قائلا إنه “لا يجوز ما تم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسئول عن هذا البرنامج. فقضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف”.

وعقب ذلك، نشر عضو مجلس النواب الكويتي ردا من وزير الإعلام الكويتي نصه: “تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن أي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني”.

المصدر: تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415520

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