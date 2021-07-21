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محمد رمضان ردا على انتقادات هاني شاكر له: المواجهة من صفات الرجال

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-21T16:13:04+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 21 يوليو 2021 - 4:13 مساءً
محمد رمضان ردا على انتقادات هاني شاكر له: المواجهة من صفات الرجال

كل الوطن – وكالات: علق الفنان المصري محمد رمضان على انتقاد نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر له بسبب ظهوره على المسرح في حفلاته “عاريا”.

ونشر رمضان صورة له على موقع “إنستغرام”، معلقا عليها برد غير مباشر على شاكر قائلا: “المواجهة من صفات الرجال”.

وكان شاكر انتقد الأسلوب الذي يتبعه الفنان محمد رمضان في الحفلات التي يقدمها، و”المظهر العاري” الذي اعتاد الظهور به على المسرح.

وقال: “الحفلات في مصر ليها تقاليد وعادات غير أوروبا وأمريكا، واللي ينفع هناك ممكن مينفعش هنا، ومحمد قد يكون حب يعمل شيء مختلف وجديد، وهو مش مطرب أساسا وعايز يعمل شو وشكل مختلف، ولكن قد يكون الشكل المختلف ده غير مقبول في مصر”.

وأضاف: “أنا بشوف إنه حتة إني أطلع نصي الفوقاني عريان على المسرح دي تقريبا إحنا أول مرة نشوفها من محمد رمضان، وبرضه اللي بيطلعوا ومش بيعتمدوا على صوتهم وأغانيهم، ولكن بيعتمدوا على رقصهم وملابسهم دي فترة ومش بتستمر، وأنا ضد ده بصراحة”.

المصدر: “القاهرة24”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415523

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