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السعودية.. ضبط 87 مخالفا حاولوا دخول المسجد الحرام وباحاته

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الخميس 22 يوليو 2021 - 9:47 صباحًا
السعودية.. ضبط 87 مخالفا حاولوا دخول المسجد الحرام وباحاته

كل الوطن – وكالات: أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات أمن الحج في السعودية العميد سامي الشويرخ، أنه تم ضبط 87 مخالفا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وباحاته بلا تصاريح دخول المشاعر المقدسة.

وأشار، إلى أن ذلك يأتي ضمن مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج الحالي.

وأضاف: “تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال”.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415545

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