دراسة تكشف “أضرارا كارثية” لسد النهضة على مصر

كل الوطن – وكالات: كشفت دراسة أمريكية عن “أضرار كارثية” يمكن أن تحدث جراء الملء السريع لسد النهضة الإثيوبي، قد تصل إلى تقليل إمدادات المياه لمصر بمقدار يفوق الثلث.

وقال عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا عصام حجي والمشارك في الدراسة، عبر حسابه في تويتر: “بحثنا عن آثار سد النهضة على مصر في حالة عدم معالجة العجز المائي، تراجع الرقعة الزراعية بنسبة تصل إلى 72%، ووصول معدل البطالة إلى نسبة تصل لـ 25%، انخفاض الناتج القومي للفرد بنسبة تصل إلى 8%”.

وتابع :”على الرغم من المخاطر التي ذكرتها، قدمت الدراسة عددا من الحلول المقترحة لسد العجز في الموارد المائية من خلال ضخ المزيد من المياه الجوفية وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل وتحسين أنظمة الري ووسائل أخرى”.

وتعليقا على هذه الدراسة، كان خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري الأسبق، ضياء القوصي، قد قال لموقع RT إن “هذه الدراسة تقتصر على سيناريو واحد فقط، وهو ملء الخزان خلال ثلاث سنوات، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر “افتراضية وغير واقعية”.

وتعثرت المفاوضات المستمرة منذ عقد حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التى عقدت فى أبريل الماضي فى الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وتتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وتجنب أي إجراءات أحادية الجانب، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

المصدر: “الشروق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415570