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سلاح الجو الإثيوبي: سننجز مهمة حماية السد دون رفع أنظارنا عنه ولو للحظة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 22 يوليو 2021 - 9:30 مساءً
سلاح الجو الإثيوبي: سننجز مهمة حماية السد دون رفع أنظارنا عنه ولو للحظة

كل الوطن – وكالات: قال قائد القوات الجوية الإثيوبية اللواء يلما مرداسا، إن قواته “تحمي سد النهضة دون أن تغفل عينيها عنه”.

وأضاف أن القوات الجوية مستعدة لمهاجمة أي قوة تسعى لتفكيك البلاد في أي وقت ومكان وفقا لأمر الحكومة.

وقال اللواء يلما ميرداسا لوكالة الأنباء الإثيوبية إن الضغوط الخارجية والاستفزازات المرتبطة بالسد تشكل تحديات إثيوبيا الحالية.

وقال إن القوات الأجنبية التي لا تريد أن ترى النفوذ الإثيوبي المتنامي في المنطقة، تمارس ضغوطا على الحكومة بالتعاون مع الخونة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لهذه القوات هو وقف السد الذي بناه الشعب الإثيوبي وجعله عديم الفائدة.

وفي هذا الصدد ، قال إن الانتهاء الناجح من الجولة الثانية لملء سد النهضة له معنى خاص بالنسبة للإثيوبيين.

وأوضح أن الإنجاز يوضح ما يمكن للحكومة والشعب تحقيقه عندما يعملان معًا.

ووفقا له ، فإن الملء الناجح لملء السد أوجد إحساسا خاصا للقوات الجوية التي تحمي السد ليلًا ونهارًا، متابعا: “يدرك سلاح الجو جيدا التهديدات الخارجية المحتملة على السد. وبالتالي فإننا سننجز مهمتنا المتمثلة في حماية السد دون رفع أنظارنا عن السد ولو للحظة”.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415576

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