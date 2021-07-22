تركي آل الشيخ ينشر فيديو عن وصول جورج وسوف إلى جدّة ويعلّق

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مقطع فيديو عن وصول الفنان السوري، جورج وسوف، إلى مدينة جدة.
وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: “سلطان الطرب جورج وسوف في جدة.. فرحتي لا توصف بأول حفل في السعودية”.
سلطان الطرب جورج وسوف في جدة 🎶
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فرحتي لاتوصف بأول حفل في السعودية💚@wassouf
..#بنش_مارك#جورج_وسوف#هيئة_الترفيهpic.twitter.com/04mN6hBXRf
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 21, 2021
وكان جورج وسوف قد نشر تغريدة في الـ17 من يوليو الجاري قال فيها: “موعدنا المقبل في مدينة جدة في 23/7 “.
موعدنا المقبل في مدينة جدة في ٢٣/٧
للحجز 👇 https://t.co/jevvJ2ZBWW#حفلات_صيف_جدة#هيئة_الترفيه#بنش_مارك#جورج_وسوف@Benchmark_ksa@GEA_SA@Enjoy_Saudipic.twitter.com/dGUqB49JYw
— Georges Wassouf (@wassouf) July 17, 2021
من جهته علق سفير فرنسا في السعودية، لودوفيك بولي، على مقطع الفيديو قائلا: “لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب جورج وسوف في جدة! شكرا لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي! الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!”.
لا أطيق الانتظار لأعجب بسلطان الطرب #جورج_وسوف في #جدّة!
شكراً لمعالي تركي آل الشيخ وللهيئة العامة للترفيه على هذا البرنامج الصيفي الرائع مع أشهر أسماء الطرب العربي!
الفن أكثر أهمية من أي وقت مضى ويساعد في الحفاظ على الأمل والتفاؤل!
🤗🎶🇸🇦💚🇨🇵@wassouf@Turki_alalshikh@GEA_SAhttps://t.co/vTeYS3SXSX
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) July 21, 2021
المصدر: تويتر
المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415582