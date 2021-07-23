تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالإمارات تصدر بيانا حول قضية التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيليكل الوطنمصر.. ريهام سعيد تعلن الاعتزالكل الوطنعادة يومية قد تزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي المسبب للشخيركل الوطنسلاح الجو الإثيوبي: سننجز مهمة حماية السد دون رفع أنظارنا عنه ولو للحظةكل الوطنلهذه الأسباب.. احذف تطبيق “مسنجر” فورا من هاتفك الآيفون والأندرويدكل الوطندراسة تكشف “أضرارا كارثية” لسد النهضة على مصركل الوطن“احذفها من هاتفك الآن”.. غوغل تحظر 11 تطبيقا جديدا من “أندرويد”!كل الوطنطبيب يحذر من عواقب خطيرة لـ “كوفيد-19”كل الوطنمصر.. “الأطباء” تحسم الجدل حول مصير الطبيب المتسبب في أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيزكل الوطندراسة مفاجئة: شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر صحي مقلق!

الإمارات تصدر بيانا حول قضية التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 23 يوليو 2021 - 9:39 صباحًا
الإمارات تصدر بيانا حول قضية التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي

كل الوطن- وكالات: نفت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، ما وصفته بـ”المزاعم” حول تجسس سلطات الإمارات، ضمن عدد من الدول، على أشخاص باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن “المزاعم الواردة في التقارير الصحفية الأخيرة التي تدعي أن الإمارات العربية المتحدة من بين الدول المتهمة بالمراقبة المزعومة لصحفيين وأشخاص منفردين آخرين، لا تستند إلى أي أدلة وهي كاذبة بشكل قاطع”.

وفي 18 يوليو نشرت منظمة “Forbidden Stories” غير الحكومية المتمركزة في فرنسا و17 وسيلة إعلام مختلفة تقريرا قال إن هناك دولا متعددة، بينها الإمارات والسعودية والمغرب، استخدمت برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي من تصميم شركة “NSO Group” للتجسس على 50 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت النيابة العامة في باريس، الثلاثاء، فتح تحقيقات بشأن هذه المزاعم، مبينة أنه إذا ثبتت صحتها سيكون ذلك “خطيرا للغاية”.

وعقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، اجتماعا استثنائيا خاصا في قصر الإليزيه لمناقشة قضية “بيغاسوس”.

المصدر: RT + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415596

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.