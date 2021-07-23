تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنطبيبتان تكشفان العلاقة بين حدة المرض بكورونا ونقص الوزنكل الوطنالإمارات تصدر بيانا حول قضية التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيليكل الوطنمصر.. ريهام سعيد تعلن الاعتزالكل الوطنعادة يومية قد تزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي المسبب للشخيركل الوطنسلاح الجو الإثيوبي: سننجز مهمة حماية السد دون رفع أنظارنا عنه ولو للحظةكل الوطنلهذه الأسباب.. احذف تطبيق “مسنجر” فورا من هاتفك الآيفون والأندرويدكل الوطندراسة تكشف “أضرارا كارثية” لسد النهضة على مصركل الوطن“احذفها من هاتفك الآن”.. غوغل تحظر 11 تطبيقا جديدا من “أندرويد”!كل الوطنطبيب يحذر من عواقب خطيرة لـ “كوفيد-19”كل الوطنمصر.. “الأطباء” تحسم الجدل حول مصير الطبيب المتسبب في أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز

طبيبتان تكشفان العلاقة بين حدة المرض بكورونا ونقص الوزن

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 23 يوليو 2021 - 10:56 صباحًا
طبيبتان تكشفان العلاقة بين حدة المرض بكورونا ونقص الوزن

كل الوطن – وكالات: ذكرت، تاتيانا روزنتسوفا، أستاذة العلوم الطبية، نائبة مدير العمل السريري بمعهد غابريتشيفسكي، أن جميع الأشخاص الذين أصيبوا بشكل متوسط أو شديد بكورونا تعرضوا لفقدان الوزن.

وقالت الطبيبة المختصة: “فقدان الوزن يُرصد تقريبا لدى جميع الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا بشكل متوسط أو شديد. عند حدوث تغييرات طفيفة، في حدود خمسة كيلوغرامات، إلى جانب الإحساس بأنك في صحة جيدة، خاصة إذا كان الوزن زائدا قبل المرض، فلا داعي لفعل أي شيء. إذا استمر نقص الوزن بعد اكتمال تعاطي العلاج، فمن الضروري اللجوء إلى طبيب عام أو إلى أخصائي أمراض معدية لتحديد السبب وتلقي توصيات للعلاج”.

وأشارت الاختصاصية إلى أن مدة وشدة فقدان الوزن تعتمد على مدة وشدة ومظاهر الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه في حالة حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، يمكن أن ينخفض ​​الوزن لفترة طويلة، تصل إلى شهر أو أكثر، حتى يتم إجراء علاج معقد ليس فقط لعدوى “كوفيد – 19″، ولكن أيضا للمضاعفات.

أما داريا خافكينا، الباحثة في القسم السريري لمعهد غابريتشيفسكي، فقد ذكرت أن أي مرض تقريبا يسبب تغيرات في التمثيل الغذائي في الجسم. ومع الأمراض المعدية، فإن قوى الجسم تهدف إلى مكافحة العامل الممرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف حاسة الشم والتذوق والاكتئاب والعدد الكبير من الأدوية المستخدمة في علاج عدوى فيروس كورونا تساهم كلها في إنقاص الوزن.

ورأت الطبيبة أن العلاج المعقد في الوقت المناسب باستخدام الفيتامينات ونظام غذائي رشيد يحتوي على كمية كافية من البروتينات والدهون والكربوهيدرات والألياف يمكن أن يوقف فقدان الوزن. وشددت خافكينا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة خصوصيات مسار عدوى فيروس كورونا والأمراض المزمنة لكل مريض.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415599

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.