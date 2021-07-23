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د. عبدالمجيد الجلاَّل: قمّة سعودية عُمانية استثنائية!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 23 يوليو 2021 - 7:41 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: قمّة سعودية عُمانية استثنائية!

اللقاء السعودي العُماني ، لم يستهدف تعزيز العلاقة والشراكة الاستراتيجية ، بين البلدين الشقيقين فحسب ، بل أبعاد هذا اللقاء ، تتصل مباشرة ، بتعزيز أُطر التعاون والتنسيق الفعَّال، من أجل إرساء الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على المديين المتوسط والطويل !
إذ ، منطقتنا ، تعاني كثيراً من الفوضى وعدم الاستقرار ، ومن التدخلات الإقليمية والدولية السافرة ، وهي بحاجةٍ ماسة ، لحكمة وريادة الزعيمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه سلطان عُمان هيثم بن طارق البوسعيدي ، لوضع اللمسات الضرورية لبناء منطقةٍ أكثر أمناً واستقراراً ، ويمكنهما تحقيق ذلك إذا توفرت لديهما الرغبة والنوايا الحسنة .
على طاولة الزعيمين ، ملفا ، اليمن ، و إيران ، وهما الأبرز في استمرار التوتر والاضطراب في المنطقة ، ومن شأن التوافق السعودي العُماني على تبني كل الحلول الممكنة ، لإنهاء حرب اليمن ، والأزمات مع إيران ، تجنيب المنطقة ويلات الحروب والأزمات !
وقد تضمن البيان المُشترك إثر زيارة سلطان عُمان للمملكة ، التوافق بين البلدين الشقيقين ، لجهة مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ، وفق المرجعيات الثلاث ، ومبادرة المملكة ، كما تضمن البيان الاتفاق على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جدي وفعَّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني ، والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية ، والشرعية الدولية ، وعلى ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المُزعزعة للاستقرار .
إنَّ إنشاء مجلس التنسيق السعودي العُماني ، يخدم جهود البلدين الشقيقين في تعزيز العمل المُشترك ، لجهة معالجة فوضى المنطقة ، وإطفاء الحرائق ، وبؤر المشكلات ، هنا أو هناك ، وخاصة في اليمن وإيران .
من جهة أخرى ، وعلى صعيد العلاقة والشراكة السعودية العُمانية ، تبرز أهمية زيارة سلطان عُمان للمملكة ، باعتبارها ، أول زيارة خارجية له منذ تقلده مهام الحكم ، ما يعكس أهمية ورغبة سلطنة عمان في تعزيز علاقاتها مع السعودية ، وبناء شراكات سياسية واقتصادية ، والاستفادة من المواقف السعودية الصُلْبة على المستوى الإقليمي والدولي ، لبناء علاقات مميزة تخدم مصالح البلدين، وعناصر الأمن والاستقرار في المنطقة!
وقد تضمن البيان السعودي العُماني المُشترك ، العديد من الخطوات الإيجابية ، لمصلحة تعزيز الشراكة الاستراتيجية ، ومن هذه الخطوات:
✓ التوجيه بالإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين بطول 800 كم .
✓ العمل على إبرام عدد من الاتفاقيات لرفع وتيرة التعاون الاقتصادي .
✓ التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
✓ في مجال الطاقة : الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية ، وتبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها .
✓ تعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون .
✓ مشروع قيد الدراسة يستهدف نقل النفط السعودي من حقل الشيبة إلى بحر العرب لصالح عُمان ، لتلافي مشكلات مضيق هرمز .
خلاصة القول مسيرة مجلس التعاون الخليجي سوف تتعزز أكثر بالتوافق والشراكة السعودية العُمانية ، في ظل رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040 ، بما يخدم دول وشعوب الخليج التي خرجت بصعوبةٍ بالغةٍ ، من أزمة سياسية حادَّة كادت تعصف بمنجزاتها على مدى أربعين عاماً .

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415610

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