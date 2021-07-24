تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالتحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعوديةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قمّة سعودية عُمانية استثنائية!كل الوطنخبير: صور من الأقمار الصناعية تكشف سرا في سد النهضة رغم إعلان الملء الثانيكل الوطنطبيبتان تكشفان العلاقة بين حدة المرض بكورونا ونقص الوزنكل الوطنالإمارات تصدر بيانا حول قضية التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيليكل الوطنمصر.. ريهام سعيد تعلن الاعتزالكل الوطنعادة يومية قد تزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي المسبب للشخيركل الوطنسلاح الجو الإثيوبي: سننجز مهمة حماية السد دون رفع أنظارنا عنه ولو للحظةكل الوطنلهذه الأسباب.. احذف تطبيق “مسنجر” فورا من هاتفك الآيفون والأندرويدكل الوطندراسة تكشف “أضرارا كارثية” لسد النهضة على مصر

السعودية: عدد جرعات اللقاح ضد كورونا المقدمة في المملكة بلغ 24.1 مليون

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : السبت 24 يوليو 2021 - 11:43 مساءً
السعودية: عدد جرعات اللقاح ضد كورونا المقدمة في المملكة بلغ 24.1 مليون

كل الوطن – الرياض: كشفت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى 24,182,075 جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 587 مركزا في مناطق المملكة كافة.

وحثت الوزارة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتة أن اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة.

المصدر: صحيفة “الرياض”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415629

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.