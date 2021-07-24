تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالتحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعوديةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قمّة سعودية عُمانية استثنائية!كل الوطنخبير: صور من الأقمار الصناعية تكشف سرا في سد النهضة رغم إعلان الملء الثانيكل الوطنطبيبتان تكشفان العلاقة بين حدة المرض بكورونا ونقص الوزنكل الوطنالإمارات تصدر بيانا حول قضية التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيليكل الوطنمصر.. ريهام سعيد تعلن الاعتزالكل الوطنعادة يومية قد تزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي المسبب للشخيركل الوطنسلاح الجو الإثيوبي: سننجز مهمة حماية السد دون رفع أنظارنا عنه ولو للحظةكل الوطنلهذه الأسباب.. احذف تطبيق “مسنجر” فورا من هاتفك الآيفون والأندرويدكل الوطندراسة تكشف “أضرارا كارثية” لسد النهضة على مصر

السعودية.. طائرة عسكرية لنقل مواطن يعاني من السمنة المفرطة إلى الرياض لتلقي العلاج (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-24T23:54:20+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : السبت 24 يوليو 2021 - 11:54 مساءً
السعودية.. طائرة عسكرية لنقل مواطن يعاني من السمنة المفرطة إلى الرياض لتلقي العلاج (فيديو)

كل الوطن – الرياض: نقلت طائرة شحن عسكرية خاصة، اليوم السبت، منصور الشراري، من مدينة القريات في شمال غرب المملكة نحو العاصمة الرياض لبدء رحلة علاج من السمنة بعدما وصل وزنه إلى نحو 500 كيلوغرام.

وأكد مدير إدارة الرعاية المنزلية بصحة القريات، مجدالله ‏الشراري، أن حكومة ‏المملكة وفرت طائرة خاصة لنقل الشراري إلى ‏مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض بناء على رغبته لبدء ‏مرحلة العلاج.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “الإخبارية” السعودية، الطائرة رابضة في مطار القريات منذ ساعات الصباح، بينما تم نقل الشراري الذي يبلغ من العمر 40 عاما بسيارة إسعاف مخصصة لمثل هذه الحالات.

وكان منصور الشراري قد ناشد في وقت سابق الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد التدخل، ومساعدته في العلاج داخل المملكة أو خارجها، والحد من معاناته مع آلام والمرض المستمر من منذ 5 سنين بسبب معاناته من السمنة.

وروى أنه في أحد المرات ولدى مراجعته أحد المستشفيات في الرياض، سألوه: “هل معك مرافق، فأجابهم مستغربا كلا.. وحين استفسر عن الأمر قالوا له لكي يحمل جثتك في حال وفاتك، فارتعب وانصرف”.

المصدر: “الإخبارية” السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415632

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.