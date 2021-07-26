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بعد إعلان الرئيس التونسي إقالته.. حديث عن “اختفاء” المشيشي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 26 يوليو 2021 - 1:46 صباحًا
بعد إعلان الرئيس التونسي إقالته.. حديث عن “اختفاء” المشيشي

كل الوطن – وكالات: قال المكلف بالإعلام في حركة “النهضة” التونسية، خليل البرعومي، إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع رئيس الحكومة المعفى من منصبه، هشام المشيشي.

من جهته، أكد رئيس الحركة راشد الغنوشي أنه “لا علم له بمصير المشيشي”، في حين قال النائب عن حركة “النهضة” محمد القوماني إن “رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج”.

وذكر نائب رئيس حركة النهضة علي العريض أن “لا أحد يعلم مكان هشام المشيشي ونعتقد أنه محتجز في القصر الرئاسي”.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

المصدر: “موزاييك أف أم” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415652

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