تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية الأولى ومصر الثالثة.. أكبر الاقتصادات العربية في 2021كل الوطنأمطار غزيرة في منطقة جازان السعودية وعقوبات على المتهورين (فيديوهات)كل الوطنتونس.. “ثورة جديدة” أم “انقلاب”؟كل الوطنبعد إعلان الرئيس التونسي إقالته.. حديث عن “اختفاء” المشيشيكل الوطنالرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمانكل الوطنمظاهرات حاشدة في تونس مناهضة لحكومة المشيشي ولحركة “النهضة”كل الوطنمجلس التعاون الخليجي: مفاوضات فيينا يجب أن تشمل سلوك إيران ودعمها للمليشياتكل الوطنالتحالف العربي يعلن عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعوديةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قمّة سعودية عُمانية استثنائية!كل الوطنخبير: صور من الأقمار الصناعية تكشف سرا في سد النهضة رغم إعلان الملء الثاني

السعودية الأولى ومصر الثالثة.. أكبر الاقتصادات العربية في 2021

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 26 يوليو 2021 - 2:41 مساءً
السعودية الأولى ومصر الثالثة.. أكبر الاقتصادات العربية في 2021

كل الوطن – وكالات: نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021، حيث احتلت السعودية المركز الأول في التصنيف.

ووفقا للتقرير الذي نشرته المجلة مؤخرا، فقد احتلت السعودية الصدارة، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.

فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021، حيث احتلت السعودية المركز الأول في التصنيف.

اقرأ أيضا...

ووفقا للتقرير الذي نشرته المجلة مؤخرا، فقد احتلت السعودية الصدارة، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.

فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.

واللافت في التقرير أن الإمارات تقدمت في 2021 مركزا واحدا عن تصنيفها للعام الماضي، وتقدمت الإمارات على مصر في تصنيف العام الجاري.

وتراجعت مصر مركزا واحدا إلى المرتبة الثالثة عربيا هذا العام، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

وفي المرتبة الرابعة للعام 2021 حل العراق، بتوقعات وصول ناتجه المحلي الإجمالي إلى 190.7 مليار دولار، فيما جاءت قطر في المرتبة الخامسة، حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام.

المصدر: “فوربس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415665

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.