السعودية الأولى ومصر الثالثة.. أكبر الاقتصادات العربية في 2021

كل الوطن – وكالات: نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021، حيث احتلت السعودية المركز الأول في التصنيف.

ووفقا للتقرير الذي نشرته المجلة مؤخرا، فقد احتلت السعودية الصدارة، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.

فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.

