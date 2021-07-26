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تجارة المدينة تضبط 39 ألف منتج غذائي مخالف

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الإثنين 26 يوليو 2021 - 5:08 مساءً
تجارة المدينة تضبط 39 ألف منتج غذائي مخالف

كل الوطن – الرياض: نفّذ فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك 2310 جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات وتقيّد المنشآت بالإجراءات الاحترازية.

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وأسفرت الجولات التي شملت محال بيع المواد الغذائية والمجمعات التجارية، ومحطات الوقود، ومحال بيع الذهب والمعادن الثمينة عن رصد 39 مخالفة للاجراءات الاحترازرية، وضبط 39072 من المنتجات الغذائية المخالفة للاشتراطات، إضافة إلى 6570 منتجاً مخالفاً للمواصفات القياسية السعودية، حيث جرى التعامل وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415674

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