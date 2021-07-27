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ميقاتي: لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-27T12:35:48+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير26 يوليو 2021آخر تحديث : الثلاثاء 27 يوليو 2021 - 12:35 مساءً
ميقاتي: لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجية

كل الوطن – وكالات: قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إنه لم يكن ليقبل التكليف لولا حصوله على “ضمانات خارجية”، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون “سنشكل الحكومة المطلوبة”.

ميقاتي: لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجيةلبنان.. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة
وقال ميقاتي في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون: “أبلغني رئيس الجمهورية نتيجة ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وتم تكليفي بتشكيل الحكومة​ ​الجديدة”، شاكرا ​الرئيس عون​ وكل النواب “الذي سماني ومن لم يسميني”.

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وأضاف : “أريد ثقة الشعب، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة.. أنا ليس لدي عصا سحرية ولا أستطيع فعل العجائب والمهمة صعبة لكننا سننجح اذا تضافرت كل جهودنا بدون مناكفات ومهاترات واتهامات متبادلة”.

وكشف أنه “لولا حصولي على الضمانات الخارجية لم أكن لأقبل هذا التكليف”، وتابع قائلا: “أنا مطمئن.. الوقت حان للحد من تمدد النار، وأنا متأكد أنه بالتعاون مع الرئيس سنشكل الحكومة المطلوبة التي يجب عليها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني حتى ننشل هذا البلد من الانهيار، وأنا وأخذت على عاتقي ألا أتحدث وخير الكلام ما دل”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415677

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