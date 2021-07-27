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السعودية.. هذا موعد سريان اشتراط التحصين للدخول إلى المنشآت

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-27T12:47:50+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 27 يوليو 2021 - 12:47 مساءً
السعودية.. هذا موعد سريان اشتراط التحصين للدخول إلى المنشآت

كل الوطن – وكالات: أكدت وزارة الداخلية السعودية أن سريان قرار التحصين ضد فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة لممارسة الأنشطة والمناسبات والدخول للمنشآت ووسائل النقل العام، سيبدأ في 1 أغسطس المقبل.ذ

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وقالت الوزارة في “تويتر”: “ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هجري، الموافق 1 أغسطس 2021.. يبدأ سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام”، لافتة إلى أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وأكدت الداخلية “ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415683

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