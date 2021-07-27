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النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 27 يوليو 2021 - 1:23 مساءً
النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

كل الوطن – وكالات: استدعت النيابة العامة مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الإجتماعي امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس بكرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام، وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

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وكان مركز الرصد النيابي قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمس القيم الدينية والآداب العامة

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415690

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