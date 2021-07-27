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مجلس وزراء الكويت يُعرب عن خالص شكره وتقديره للمملكة بعد نجاح موسم الحج

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 27 يوليو 2021 - 1:25 مساءً
مجلس وزراء الكويت يُعرب عن خالص شكره وتقديره للمملكة بعد نجاح موسم الحج

كل الوطن – وكالات: أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولحكومة المملكة على جهودها في نجاح موسم حج هذا العام.

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وأشاد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع المجلس اليوم، بالجهود والترتيبات المنظمة والدقيقة والعناية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، والتي أسهمت في تأمين سبل أداء شعائر الحج في يسر وسهولة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي المملكة خير الجزاء.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415693

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