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شرطة الرياض: القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : الثلاثاء 27 يوليو 2021 - 7:34 مساءً

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415700

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