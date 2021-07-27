شرطة الرياض: القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي (فيديو)

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415700
“فيتش” تغير النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” السعودية من سلبية إلى مستقرةشرطة الرياض: القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز رصد آلي (فيديو)مجلس وزراء الكويت يُعرب عن خالص شكره وتقديره للمملكة بعد نجاح موسم الحجبن فرحان يلتقي نظيره الباكستاني ويناقشان دعم العلاقات بين البلدين (صور)السعودية: ندعم كل الإجراءات لتحقيق أمن واستقرار تونسميقاتي: لم أكن لأقبل التكليف لولا حصولي على ضمانات خارجيةالسعودية..تسجيل أكثر من 1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاةالسعودية الأولى ومصر الثالثة.. أكبر الاقتصادات العربية في 2021أمطار غزيرة في منطقة جازان السعودية وعقوبات على المتهورين (فيديوهات)تونس.. “ثورة جديدة” أم “انقلاب”؟