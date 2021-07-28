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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-07-28T07:23:19+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 28 يوليو 2021 - 7:23 صباحًا
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، عن إحباط هجوم نفذته قوات الحوثيين على جنوب المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقتها قوات الحوثيين باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

ولاحقا أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ثالث ورابع أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.

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وأكد أن قواته أحبطت كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جزان.

وشدد على أنه يتخذ “إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

المصدر: “واس” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415716

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