مصر.. المحكمة تصدر حكمها في قضية سما المصري ومرتضى منصور

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم الراقصة الاستعراضية ، سما المصرى، 100 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صادر في قضيتين متهمة فيهما بسب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي، بواقع 50 ألف جنيه عن كل قضية.

وكان وكيل دفاع مرتضى، قد حضر أمام المحكمة في أوقات سابقة مختلفة، وتنازل عن 13 دعوى ضد سما المصري، للتصالح.

وفى سياق آخر كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت ببراءة الراقصة الاستعراضية، سما المصري، من اتهامها بالتعدي على الإعلامية، ريهام سعيد، ومعد برنامجها.

المصدر: الشروق

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415723