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المملكة: نثق في القيادة التونسية وقدرتها على تجاوز هذه الظروف

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 28 يوليو 2021 - 8:04 صباحًا
المملكة: نثق في القيادة التونسية وقدرتها على تجاوز هذه الظروف

كل الوطن – واس: صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه:

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تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية .

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415726

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