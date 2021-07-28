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حكومة المملكة وضعت صحة الإنسان أوّلاً.. تعرف على الدول الممنوع السفر لها

كل الوطن - فريق التحرير
تقاريرمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 28 يوليو 2021 - 8:15 صباحًا
حكومة المملكة وضعت صحة الإنسان أوّلاً.. تعرف على الدول الممنوع السفر لها

كل الوطن – الرياض: تبذل المملكة جهوداً كبيرة لمنع تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس ، وذلك بمتابعة تطورات الوباء وانتشاره في عدد من الدول والعمل على منع سفر المواطنين لهذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أجل سلامتهم .

لذا حرصت حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وقررت منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر ل 17 دولة ، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ وهي : ليبيا ، واليمن ، وأرمينيا ، وسوريا ، والصومال ، وإيران ، وروسيا البيضاء ، والهند ، ولبنان ، وتركيا ، والكونغو الديمقراطية ، وفنزويلا ، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية أفغانستان الإسلامية، واندونيسيا.

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وكانت المملكة قد نجحت في التعامل مع جائحة كورونا بتطبيق الإجراءات التي تمنع تفشي الوباء ، وفرضت النظام ، من أجل صحة الجميع .

ولقد سارعت المملكة منذ مطلع عام 2020 وبعد ظهور الوباء في الصين ، في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاء تعليق السفر للصين، ودخول المملكة بالفيزا السياحية في فبراير2020م تفادياً لوصول الوباء لأرضيها، ثم تبع ذلك عدد من القرارات التي تؤكد حرص المملكة على تحقيق متطلبات الوقاية لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها؛ توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415733

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