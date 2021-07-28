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الحريري يقترح رفع الحصانات لكشف حقيقة انفجار بيروت

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 28 يوليو 2021 - 8:24 صباحًا
الحريري يقترح رفع الحصانات لكشف حقيقة انفجار بيروت

كل الوطن – وكالات: وجه زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، يوم الثلاثاء، انتقادات حادة لمن وصفهم بمعرقلي التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت. واقترح رفع الحصانة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة النواب.

وفي كلمته المتلفزة، قدم الحريري اقتراحا وصفه بالاستثنائي، بتعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء ونواب البرلمان.

وانتقد الحريري بشدة من يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته نحو مائتي شخص، وشرد ما يقرب من 300 ألف شخص.

وقال “هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة بهدف الإساءة لمصداقيتنا (..)، وقررنا في كتلة المستقبل أن نضع الجميع أمام مسؤولياتهم”.

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ويعد الانفجار الذي أوقع نحو 6000 مصاب من أكثر الحوادث تدميرا في تاريخ لبنان، مخلفا خسائر تتراوح قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار. ومازال هناك 30 مفقودا بعد الانفجار.

وكان الحريري قد اعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن رفض الرئيس ميشال عون التشكيلة الوزارية التي قدمها، وطالبه بإدخال “تعديلات جوهرية”، على حد قوله.

ويوم الاثنين، تم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.

وأبرز الأحزاب التي سمت ميقاتي، صباح الاثنين، عبر كتلها النيابية هي “تيار المستقبل” برئاسة الحريري و”حركة أمل” برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري و”المردة” برياسة سليمان فرنجية وكتلة الوفاء للمقاومة برياسة “حزب الله”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415736

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