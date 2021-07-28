تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. فيديو يثير ضجة واسعة بعد اعتداء سيدة على زوجهاكل الوطنالعلماء يكشفون علامة تشير إلى تطوّر الخرفكل الوطنالحريري يقترح رفع الحصانات لكشف حقيقة انفجار بيروتكل الوطنالمملكة: نثق في القيادة التونسية وقدرتها على تجاوز هذه الظروفكل الوطنتونس تُطلع السعودية والكويت ومصر على تطورات الأوضاع الراهنة في البلادكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعوديةكل الوطنمصر.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 بحادث سير شمال البلادكل الوطن“فيتش” تغير النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” السعودية من سلبية إلى مستقرةكل الوطنمجلس وزراء الكويت يُعرب عن خالص شكره وتقديره للمملكة بعد نجاح موسم الحجكل الوطنبن فرحان يلتقي نظيره الباكستاني ويناقشان دعم العلاقات بين البلدين (صور)

مصر.. فيديو يثير ضجة واسعة بعد اعتداء سيدة على زوجها

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 28 يوليو 2021 - 8:43 صباحًا
مصر.. فيديو يثير ضجة واسعة بعد اعتداء سيدة على زوجها

كل الوطن – وكالات: أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتداء سيدة على زوجها داخل محل مأكولات شعبية ضجة كبيرة في مصر.

ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية، بدأت الأزمة بهمسات بين السيدة والرجل، سرعان ما تحولت إلى غضب الزوجة، وإلقاء طبق الكشري عليه أمام الجميع.

اقرأ أيضا...

وشكك البعض في صحة الواقعة، بينما زعم آخرون من رواد السوشيال ميديا، أنها تمثيلية بين الرجل وزوجته، لزيادة عدد المشاهدات، لذلك نرصد لكم حقيقته وفقا لما أوضحه أحد العاملين داخل محل الكشري الذي رفض ذكر اسمه.

وأكد أحد العاملين بالمحل خلال حديثه أن الواقعة حدثت داخل محل كشري في المرج الجديدة، مضيفا: “أحد العمال داخل المحل سرب مقطع الفيديو، وتم تداوله على موقع الفيديوهات تيك توك، قبل أن ينتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى”.

بحسب العامل: “صاحب المحل مستاء من تداول الفيديو، بسبب تعليقات الناس والسخرية على الفيديو، وتم تعنيف العاملين داخل المحل بسبب تسريب الفيديو، الذي تسبب في تعريض المكان للشتائم”.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415743

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.