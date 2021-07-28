مصر.. فيديو يثير ضجة واسعة بعد اعتداء سيدة على زوجها

كل الوطن – وكالات: أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتداء سيدة على زوجها داخل محل مأكولات شعبية ضجة كبيرة في مصر.

ووفقا لصحيفة “الوطن” المصرية، بدأت الأزمة بهمسات بين السيدة والرجل، سرعان ما تحولت إلى غضب الزوجة، وإلقاء طبق الكشري عليه أمام الجميع.

وشكك البعض في صحة الواقعة، بينما زعم آخرون من رواد السوشيال ميديا، أنها تمثيلية بين الرجل وزوجته، لزيادة عدد المشاهدات، لذلك نرصد لكم حقيقته وفقا لما أوضحه أحد العاملين داخل محل الكشري الذي رفض ذكر اسمه.

وأكد أحد العاملين بالمحل خلال حديثه أن الواقعة حدثت داخل محل كشري في المرج الجديدة، مضيفا: “أحد العمال داخل المحل سرب مقطع الفيديو، وتم تداوله على موقع الفيديوهات تيك توك، قبل أن ينتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى”.

بحسب العامل: “صاحب المحل مستاء من تداول الفيديو، بسبب تعليقات الناس والسخرية على الفيديو، وتم تعنيف العاملين داخل المحل بسبب تسريب الفيديو، الذي تسبب في تعريض المكان للشتائم”.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415743