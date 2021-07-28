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القبض على مواطن ارتكب 9 جرائم بذات السلوك الإجرامي

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 28 يوليو 2021 - 9:46 صباحًا
القبض على مواطن ارتكب 9 جرائم بذات السلوك الإجرامي

كل الوطن – الرياض: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة الشنان، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلين تجاريين، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415746

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