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“العصا والجزرة”.. خبير يكشف عن طريقة لإجبار إثيوبيا على إنهاء أزمة سد النهضة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 28 يوليو 2021 - 11:43 مساءً
“العصا والجزرة”.. خبير يكشف عن طريقة لإجبار إثيوبيا على إنهاء أزمة سد النهضة

كل الوطن – وكالات: كشف خبير التفاوض الدولي أحمد المفتي، طريقة فعالة لإجبار إثيوبيا على الدخول في مفاوضات جدية بشأن سد النهضة مع مصر والسودان.

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وقال المفتي، إن الطريقة الوحيدة لإجبار إثيوبيا على الدخول في تفاوض جدي تتمثل في سياسة “العصا والجزرة”.

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وأوضح خبير التفاوض الدولي أن “الجزرة تتمثل في الموافقة على حصة لإثيوبيا لا تؤثر على حصتي مصر والسودان، أما العصا تتمثل في الانسحاب من إعلان المبادئ والمطالبة من جانب السودان بمنطقة بني شنقول”.

وحول ما إذا كانت “سياسة الجزرة” ستؤدي إلى منح حصة لإثيوبيا في مياه النيل وهو ما يعد انتقاصا لحقوق مصر والسودان، قال إن “منح حصة لإثيوبيا في مياه النيل أصبح أمرا واقعا بالفعل”.

المصدر: “مصراوي”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415766

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