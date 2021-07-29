تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنبايدن يخلط بين أوباما وترامب! (فيديو)كل الوطن“العصا والجزرة”.. خبير يكشف عن طريقة لإجبار إثيوبيا على إنهاء أزمة سد النهضةكل الوطنمنظمة الصحة: السجائر الإلكترونية تستدرج الشبان إلى إدمان التبغكل الوطنهل تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إذا تجنب هذه الأطعمة وتناول أخرى!كل الوطنمصر.. فيديو يثير ضجة واسعة بعد اعتداء سيدة على زوجهاكل الوطنالعلماء يكشفون علامة تشير إلى تطوّر الخرفكل الوطنالحريري يقترح رفع الحصانات لكشف حقيقة انفجار بيروتكل الوطنالمملكة: نثق في القيادة التونسية وقدرتها على تجاوز هذه الظروفكل الوطنتونس تُطلع السعودية والكويت ومصر على تطورات الأوضاع الراهنة في البلادكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية

فرنسا: إستعادة مجوهرات سطا عليها مسلح من دار “شوميه” في باريس

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الخميس 29 يوليو 2021 - 8:43 صباحًا
فرنسا: إستعادة مجوهرات سطا عليها مسلح من دار “شوميه” في باريس

أفادت قناة “بي.إف.إم” الفرنسية بأن السلطات استعادت معظم المجوهرات التي تبلغ قيمتها 2.37 مليون دولار، والتي سطا عليها مسلح من متجر راق في باريس مستخدما دراجة كهربائية صغيرة.

وأوضحت مصادر قريبة من التحقيق للقناة أنه “تم اعتقال اثنين للاشتباه بهما داخل استراحة على طريق سريع قرب مدينة ميتس بالقرب من الحدود الفرنسية مع ألمانيا”.

وتم السطو على المجوهرات مساء الثلاثاء من دار “شوميه” للمجوهرات القريبة من شارع الشانزليزيه في وسط باريس.

اقرأ أيضا...

ونشرت قناة “بي.إف.إم” صورة من كاميرا مراقبة بالمكان تظهر رجلا يرتدي حلة رمادية داخل المتجر، ووصفته بأنه المشتبه به في عملية السطو.

وأضافت أنه “قدم نفسه بهدوء للعاملين في المتجر بصفته عميلا وطلب أن يرى بعض المجوهرات، وعندئذ سحب مسدسا واستولى على المجوهرات”.

ونشرت القناة صورة من كاميرا أخرى للمراقبة ظهر فيها نفس الرجل وهو يقود دراجة كهربائية في الشارع، فيما تتدلى حقيبة بيضاء من مقود الدراجة.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=415774

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.